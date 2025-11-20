Военный сбор вырос в 4 раза: за 10 месяцев 2025 года украинцы уплатили 131,7 млрд грн

Киев лидирует по уплате военного сбора с более чем 42 млрд грн за 10 месяцев.

За январь-октябрь 2025 года налогоплательщики перечислили в государственный бюджет 131,7 млрд грн военного сбора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,6 млрд грн) поступления выросли на 95,1 млрд грн — почти в четыре раза. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Больше всего уплачено в:

Киеве — 42,4 млрд грн;

Днепропетровской области — 14,8 млрд грн;

Львовской области — 10,2 млрд грн;

Харьковской области — 8,3 млрд грн.

Рост зафиксирован во всех регионах.

Основные причины увеличения:

повышение ставки сбора до 5 % с 1 декабря 2024 года;

рост фонда оплаты труда и официального трудоустройства;

повышение налоговой дисциплины.

Ставки военного сбора:

наемные работники — 5 % от зарплаты;

военнослужащие и силовики — 1,5 % от денежного обеспечения;

ФЛП 1, 2, 4 групп — 10 % от минимальной зарплаты (800 грн/мес в 2025 году);

ФЛП 3-й группы — 1 % от дохода;

ФЛП на общей системе — 5 % от чистого дохода.

Мобилизованные и контрактники освобождаются от уплаты сбора автоматически на время службы (с первого числа месяца мобилизации, но не ранее 24 февраля 2022 года).

