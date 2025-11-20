Військовий збір зріс у 4 рази: за 10 місяців 2025 року українці сплатили 131,7 млрд грн

Київ лідирує за сплатою військового збору із понад 42 млрд грн за 10 місяців.

За січень-жовтень 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд грн військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн) надходження зросли на 95,1 млрд грн — майже в чотири рази. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найбільше сплачено у:

Києві — 42,4 млрд грн;

Дніпропетровській області — 14,8 млрд грн;

Львівській області — 10,2 млрд грн;

Харківській області — 8,3 млрд грн.

Зростання зафіксовано в усіх регіонах.

Основні причини збільшення:

підвищення ставки збору до 5 % з 1 грудня 2024 року;

зростання фонду оплати праці та офіційного працевлаштування;

підвищення податкової дисципліни.

Ставки військового збору:

наймані працівники — 5 % від зарплати;

військовослужбовці та силовики — 1,5 % від грошового забезпечення;

ФОП 1, 2, 4 груп — 10 % від мінімальної зарплати (800 грн/міс у 2025 році);

ФОП 3-ї групи — 1 % від доходу;

ФОП на загальній системі — 5 % від чистого доходу.

Мобілізовані та контрактники звільняються від сплати збору автоматично на час служби (з першого числа місяця мобілізації, але не раніше 24 лютого 2022 року).

