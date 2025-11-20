  1. В Украине
21 ноября света может не быть до 16 часов — Укрэнерго объявило масштабные отключения

18:00, 20 ноября 2025
В большинстве регионов Украины круглосуточно будут применяться ограничения объемом от 2,5 до 4 очередей.
В пятницу, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей. 

Это значительное количество, потому что одновременно будут отключать до двух третей потребителей, а средний показатель отсутствия электроснабжения составит 16 часов в сутки.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — посоветовали в компании.

