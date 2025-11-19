Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Большая Палата Верховного Суда в деле № 990SCGC/35/25 подчеркнула, что фактор чрезмерной судейской нагрузки одновременно должен оцениваться ВСП в совокупности с другими обстоятельствами относительно рассмотрения судьей судебных дел, в частности правовой и/или фактической сложностью дел, необходимостью принятия процессуальных и/или организационных мер по подготовке дела к рассмотрению; процессуальным поведением участников дела.

Не могут отбрасываться при оценке влияния судейской нагрузки на рассмотрение дела за пределами установленного законом срока последствия пропуска срока.

Сама по себе судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока, если установлены обстоятельства, свидетельствующие о непринятии судьей всех возможных процессуальных и организационных мер для надлежащей подготовки и рассмотрения дела.

Относительно доводов о чрезмерной судейской нагрузке как причине рассмотрения дела за пределами срока, то, безусловно, нагрузка является тем фактором, который должен учитываться при решении вопроса, совершил ли судья дисциплинарный проступок, подпадающий под признаки пункта 2 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII.

Большая Палата Верховного Суда считает, что чрезмерная нагрузка с учетом конкретных обстоятельств и принципа пропорциональности может рассматриваться как обстоятельство, обусловливающее необходимость смягчения взыскания, если такой фактор не был вызван действиями лица, привлекаемого к ответственности, а возник по независимым от него причинам. В то же время это не означает, что при наличии такого фактора к судье не может быть применено самое суровое дисциплинарное взыскание. Однако в таком случае ВСП обязана проявить особую осторожность и привести достаточно убедительные аргументы в пользу того, что с учетом фактических обстоятельств совершенного проступка и данных о личности судьи к нему невозможно применение менее суровой меры дисциплинарного воздействия.

Такой подход полностью согласуется с положениями КАС Украины, согласно которым в делах относительно обжалования решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты ли (совершены ли) они, среди прочего, пропорционально, в частности с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение (действие) (пункт восьмой части второй статьи 2 КАС Украины).

Согласно пункту 1 части седьмой статьи 56 Закона № 1402-VIII судья обязан справедливо, беспристрастно и своевременно рассматривать и решать судебные дела в соответствии с законом с соблюдением основ и правил судопроизводства.

Пунктом 2 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII предусмотрено, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства в случае, в частности, необоснованного затягивания или непринятия судьей мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом.

Большая Палата Верховного Суда в своих постановлениях неоднократно высказывалась, что обязательным условием для установления в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 2 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII, является наличие обстоятельств, которые свидетельствуют, что такое имело место в связи с необоснованным непринятием судьей действий, направленных на обеспечение рассмотрения дела (заявления, жалобы) в срок, определенный законом, или умышленным совершением действий (бездействия), что привело к затягиванию сроков рассмотрения дела (заявления, жалобы). Сам факт нарушения срока рассмотрения дела (заявления, жалобы) без установления указанных обстоятельств не может быть основанием для дисциплинарной ответственности судьи.

Согласно статье 129 Конституции Украины разумные сроки рассмотрения дел судом относятся к основным принципам судопроизводства в Украине.

Согласно пункту 10 части третьей статьи 2 ЦПК Украины одним из основных принципов гражданского судопроизводства является разумность сроков рассмотрения дела судом.

Разумным, в частности, считается срок, который является объективно необходимым для выполнения процессуальных действий, принятия процессуальных решений и рассмотрения и решения дела с целью обеспечения своевременной (без неоправданных задержек) судебной защиты.

Статьями 120, 121 ЦПК Украины предусмотрено, что сроки, в пределах которых совершаются процессуальные действия, устанавливаются законом, а если такие сроки законом не определены — устанавливаются судом. Суд должен устанавливать разумные сроки для совершения процессуальных действий. Срок является разумным, если он предусматривает время, достаточное, с учетом обстоятельств дела, для совершения процессуального действия, и соответствует задачам гражданского судопроизводства.

Согласно статье 275 ЦПК Украины суд рассматривает дела в порядке упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу.

Большая Палата Верховного Суда в своих постановлениях (например, но не исключительно, в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 12 декабря 2024 года в деле № 990SCGC/20/24, производство № 11-222сап24, и от 21 июля 2025 в деле № 990SCGC/19/25, производство № 11-155сап25) неоднократно делала вывод, что пунктом 2 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII предусмотрены два разных по составу дисциплинарных проступка: необоснованное затягивание рассмотрения дела (первый) и (или) непринятие судьей мер по рассмотрению дела в течение срока, установленного законом (второй).



Если речь идет об необоснованном затягивании рассмотрения дела, то такое может быть совершено только умышленно. Судья осознает, что нет объективных препятствий для рассмотрения дела (заявления, жалобы) в сроки, установленные законом, однако этого не выполняет, а направляет свои действия или бездействие на затягивание рассмотрения.

В то же время субъективная сторона дисциплинарного проступка «непринятие судьей мер по рассмотрению дела (заявления, жалобы) в сроки, предусмотренные законом» характеризуется небрежностью как формой вины. Судья из-за плохой организации своей работы, недостаточной компетентности и т. п., не имея объективно непреодолимых препятствий, не принял соответствующие процессуальные меры для своевременного рассмотрения дела (заявления, жалобы), хотя должен был и мог осознавать возможность вследствие этого нарушения сроков рассмотрения дела (заявления, жалобы) и других негативных последствий.

Что стало причиной для выводов БП ВС

Третья Дисциплинарная палата ВСП установила, что гражданское дело по иску о защите прав потребителей находилось в производстве судьи Жовтневого районного суда города Полтавы более 1 года 5 месяцев.

В этом деле было назначено 7 судебных заседаний, из них 4 судебных заседания (11 мая и 9 ноября 2023 года, 5 марта и 20 мая 2024 года) не состоялись из-за неявки сторон.

Судебные заседания, назначенные на 15 июля 2024 года и на 9 сентября 2024 года, не состоялись в связи с пребыванием судьи в отпуске.

Во время рассмотрения дисциплинарного дела установлено, что рассмотрение дела каждый раз откладывалось со значительными интервалами: с 11 мая на 9 ноября 2023 года — 5 месяцев 28 дней; с 9 ноября 2023 года на 5 марта 2024 года — 3 месяца 26 дней; с 5 марта на 20 мая 2024 года — 2 месяца 15 дней; с 20 мая на 15 июля 2024 года — 1 месяц 25 дней; с 15 июля на 9 сентября 2024 года — 1 месяц 24 дня.



Третья Дисциплинарная палата ВСП констатировала, что судья при рассмотрении гражданского дела откладывала судебные заседания в связи с неявкой участников дела, которые были надлежащим образом уведомлены о назначенных заседаниях, постановлений суда о признании обязательным участия участников дела не выносила, назначала заседания на период своего отпуска, не совершала необходимых процессуальных действий, направленных на выяснение обстоятельств дела.



Третья Дисциплинарная палата ВСП подчеркнула, что в 2023 году в производстве судьи находилось 1897 дел и материалов, она рассмотрела 987 дел и материалов (52 % от всех дел, поступивших в ее производство), остаток составлял 910 дел и материалов.



В первом полугодии 2024 года в производстве судьи находилось 1443 дела и материала, она рассмотрела 618 дел и материалов (42 % от всех дел, поступивших в ее производство), остаток составлял 825 дел и материалов. В 2023 году она фактически рассмотрела 52 % всех дел, в первом полугодии 2024 года — 42 %. Средняя продолжительность рассмотрения дела в суде за 2023 год — 58 дней, судьей — 131 день; средняя продолжительность рассмотрения дела в суде за первое полугодие 2024 года — 68 дней, судьей — 248 дней.



Согласно информации о показателях времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в общие местные суды, и ориентировочной нормативной численности судей, по данным отчетности за 9 месяцев 2024 года, в Октябрьский районный суд города Полтавы поступило 17 693 дела и материала, нормативное время, необходимое для рассмотрения дел и материалов, — 44 597 часов. Жовтневый районный суд города Полтавы является наиболее загруженным местным судом Полтавской области.



Приведенные выше показатели рассмотрения судьей дел, по выводам Третьей Дисциплинарной палаты ВСП, дают основания считать, что уровень судебной нагрузки не является объективным фактором, повлиявшим на срок рассмотрения гражданского дела, ведь фактически другие ее коллеги рассматривают дела быстрее, чем она.



Обобщив изложенное и должным образом оценив установленные во время рассмотрения дисциплинарного дела обстоятельства, Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о совершении судьей Жовтневого районного суда города Полтавы дисциплинарного проступка, определенного пунктом 2 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII.

Судья подала в ВСП жалобу, в которой просила отменить решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 5 февраля 2025 года № 177/3дп/15-25 и закрыть дисциплинарное производство. ВСП по результатам рассмотрения этой жалобы оставила без изменений решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 5 февраля 2025 года № 177/3дп/15-25.

ВСП констатировала, что действия судьи, состоявшие в неоднократном необоснованном откладывании рассмотрения дела при наличии заявлений истца о рассмотрении дела без его участия, заявлений представителя ответчика об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, а также назначении судебных заседаний на период, когда судья находилась в отпуске, свидетельствуют о халатном использовании предоставленных ей законом полномочий при рассмотрении гражданского дела, что привело к нарушению срока его рассмотрения.



ВСП отметила, что при принятии решения о применении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения Третья Дисциплинарная палата ВСП учла аргументы судьи о наличии других объективных причин, повлиявших на срок рассмотрения гражданского дела, в частности введение военного положения, объявления воздушных тревог, сообщения о минировании Жовтневого районного суда города Полтавы, отсутствие электроснабжения, частые замены секретаря судебного заседания.

Одновременно ВСП констатировала, что характер допущенного судьей дисциплинарного проступка, степень вины судьи, ее характеристика, стаж работы, другие обстоятельства, влияющие на возможность привлечения судьи, позволяют применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, что является пропорциональной и достаточной мерой воздействия за такие действия.

