Ночью три дрона атаковали биомассовую ТЭЦ в Черкасской области – фото последствий

ТЭЦ, построенная компанией «Клиар Энерджи», была первой крупной станцией на биомассе.

Фото: Andriy Grinenko

В ночь на 9 ноября три дрона атаковали теплоэлектроцентраль на биомассе в Черкасской области, построенную компанией «Клиар Энерджи» в 2016 году. Об этом сообщил соучредитель компании Андрей Гриненко.

«Она стала эталоном для отрасли — первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов. Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну. К счастью, никто не пострадал. Спасибо тем, кто сегодня на месте. За отвагу, профессионализм и стойкость!», — отметил Гриненко.

Он также обнародовал фото последствий атаки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», все ТЭС «Центрэнерго» остановились после атаки россиян прошлой ночью.

