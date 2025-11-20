  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос об откомандировании 2 судей в Деснянский райсуд Чернигова

17:37, 20 ноября 2025
Комиссия 17 декабря рассмотрит вопрос об откомандировании судей в Деснянский районный суд города Чернигова.
ВККС рассмотрит вопрос об откомандировании 2 судей в Деснянский райсуд Чернигова
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос об откомандировании двух судей в Деснянский районный суд города Чернигова.

Рассмотрение вопроса состоится 17 декабря 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона «О судебном устройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

  • с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных почтой, не позднее следующего дня с момента их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

