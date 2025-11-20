  1. Судебная практика
Объединение земель не может быть способом уклонения от исполнения судебных решений — Большая Палата Верховного Суда

18:24, 20 ноября 2025
Предприятие незаконно объединило спорные участки, что сделало невозможным их возврат государству, поэтому суд определил механизм восстановления первоначальных земель.
Великая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела 911/906/23 подчеркнула, что объединение земель не может быть способом уклонения от исполнения судебных решений.

Обстоятельства дела:

В 2018 году Главное управление Госгеокадастра повторно отвело двум гражданам по 2 га земли, хотя они уже реализовали право бесплатной приватизации в другом регионе. Предоставленные участки сразу же были перепроданы ООО.

Хозяйственный суд Киевской области и Северный апелляционный хозяйственный суд в своих решениях подтвердили незаконное выбытие из государственной собственности двух земельных участков по 2 га, которые находились во владении ООО. Суды обязали вернуть эти участки государству, однако решение так и не было выполнено.

Как установили суды, предприятие объединило десять земельных участков, в том числе и те, которые подлежали возврату, создав новый участок площадью 19,363 га. Вследствие этого первичные кадастровые номера были перенесены в архив, а сами участки исчезли как отдельные объекты из государственных реестров. Таким образом, действия ООО фактически сделали невозможным исполнение судебных решений и возврат земель государству.

Прокуратура обратилась в суд, требуя прекратить право собственности ООО на новосозданный участок, отменить его регистрацию и вернуть государству первоначальные два участка в их исходных границах. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали эти требования.

В кассационной жалобе ООО утверждало, что суды неправильно применили нормы права, не учли его добросовестность как приобретателя, не закрыли производство по уже решенным требованиям и фактически изменили способ исполнения предыдущих решений. Одновременно заместитель Генерального прокурора подал ходатайство о передаче дела на рассмотрение Великой Палаты для решения исключительной правовой проблемы — определения эффективного способа защиты в ситуации, когда объединенный участок включает как спорные земли, так и земли добросовестного собственника.

Таким образом Великая Палата Верховного Суда столкнулась с проблемой невозможности исполнения предыдущих решений о истребовании земельных участков, поскольку эти участки были незаконно объединены с другими и утратили статус отдельных объектов гражданских прав. Это требовало учета двойного правового режима земельного участка и определения такого способа защиты, который позволил бы одновременно прекратить право собственности ответчика на новообразованный участок, отменить его государственную регистрацию и восстановить спорные участки в их первоначальных границах. При этом нужно было обеспечить сохранение за ответчиком прав на те части земель, которые принадлежали ему правомерно.

Изучив материалы дела № 911/906/23 Постановлением от 3 сентября 2025 года Великая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что объединение земельных участков не может быть средством уклонения от исполнения судебного решения, а государству должна быть обеспечена реальная возможность восстановить нарушенные права. Поэтому правомерными и эффективными способами защиты нарушенных прав законного собственника земельного участка, который находится в чужом незаконном владении другого лица, по заявлению которого проведена государственная регистрация нового земельного участка, включающего в себя спорный земельный участок, являются прекращение вещных прав на новообразованный (объединенный) земельный участок, отмена государственной регистрации этого участка и истребование спорного земельного участка в координатах, границах и конфигурации, которые были переданы предыдущему собственнику.

Права истца на истребованные земельные участки должны быть восстановлены в соответствии с признаками, конфигурацией и расположением тех земельных участков, которые были противоправно объединены ответчиком с другими принадлежащими ему участками и которые как отдельные объекты гражданских прав прекратили свое существование.

Таким образом, в решении суда должен быть указан эффективный механизм восстановления спорных земельных участков. Именно с целью восстановления земельных участков, которые существовали как объекты гражданских прав до их объединения, суд должен прекратить право ответчика на новообразованный «объединенный» земельный участок, поскольку на него в целом он не имеет достаточных прав, и отменить государственную регистрацию такого участка.

Иного правового механизма решения ситуации, которая сложилась в данном деле, кроме как удовлетворить не только основное требование об истребовании спорных земельных участков, но и вспомогательные требования о прекращении вещных прав на новообразованный земельный участок и отмене его государственной регистрации, — нет.

Великая Палата Верховного Суда повторяет, что в спорных правоотношениях такие способы защиты нарушенных прав, как прекращение вещных прав на новообразованный земельный участок и отмена его государственной регистрации, не могут быть применены отдельно от истребования, поскольку их назначение заключается в обеспечении исполнения виндикации как основного способа восстановления нарушенного права.

