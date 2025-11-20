Об’єднання земель не може бути способом уникнення виконання судових рішень — Велика Палата Верховного Суду

Підприємство незаконно об’єднало спірні ділянки, чим унеможливило їх повернення державі, тому суд визначив механізм відновлення первісних земель.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Палата Верховного Суду під час розгляду справи №911/906/23 наголосила, що об’єднання земель не може бути способом уникнення виконання судових рішень.

Обставини справи:

У 2018 році Головне управління Держгеокадастру повторно відвело двом громадянам по 2 га землі, хоча вони вже реалізували право безоплатної приватизації в іншому регіоні. Надані ділянки одразу ж були перепродані ТОВ.

Господарський суд Київської області та Північний апеляційний господарський суд у своїх рішеннях підтвердили незаконне вибуття з державної власності двох земельних ділянок по 2 га, які перебували у володінні ТОВ. Суди зобов’язали повернути ці ділянки державі, однак рішення так і не було виконано.

Як встановили суди, підприємство об’єднало десять земельних ділянок, у тому числі й ті, що підлягали поверненню, створивши нову ділянку площею 19,363 га. Унаслідок цього первинні кадастрові номери були перенесені до архіву, а самі ділянки зникли як окремі об’єкти з державних реєстрів. Таким чином, дії ТОВ фактично унеможливили виконання судових рішень та повернення земель державі.

Прокуратура звернулася до суду, вимагаючи припинити право власності ТОВ на новостворену ділянку, скасувати її реєстрацію та повернути державі первісні дві ділянки у їхніх початкових межах. Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали ці вимоги.

У касаційній скарзі ТОВ стверджувало, що суди неправильно застосували норми права, не врахували його добросовісність як набувача, не закрили провадження щодо вже вирішених вимог і фактично змінили спосіб виконання попередніх рішень. Водночас заступник Генерального прокурора подав клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати для вирішення виключної правової проблеми — визначення ефективного способу захисту у ситуації, коли об’єднана ділянка включає як спірні землі, так і землі добросовісного власника.

Відтак Велика Палата Верховного Суду зіткнулася з проблемою неможливості виконання попередніх рішень про витребування земельних ділянок, оскільки ці ділянки були незаконно об’єднані з іншими та втратили статус окремих об’єктів цивільних прав. Це вимагало врахування подвійного правового режиму земельної ділянки й визначення такого способу захисту, який дозволив би одночасно припинити право власності відповідача на новоутворену ділянку, скасувати її державну реєстрацію та відновити спірні ділянки в їх первісних межах. При цьому потрібно було забезпечити збереження за відповідачем прав на ті частини земель, які належали йому правомірно.

Дослідивши матеріали справи № 911/906/23 Постановою від 3 вересня 2025 року Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що об’єднання земельних ділянок не може бути засобом уникнення виконання судового рішення, а державі має бути забезпечена реальна можливість відновити порушені права. Тож правомірними та ефективними способами захисту порушених прав законного власника земельної ділянки, що перебуває в чужому незаконному володінні іншої особи, за заявою якої проведено державну реєстрацію нової земельної ділянки, що включає в себе спірну земельну ділянку, є припинення речових прав на новоутворену (об'єднану) земельну ділянку, скасування державної реєстрації цієї ділянки та витребування спірної земельної ділянки в координатах, межах та конфігурації, що була передана попередньому власнику.

Права позивача на витребувані земельні ділянки мають бути відновлені відповідно до ознак, конфігурації та розташування тих земельних ділянок, які були протиправно об'єднані відповідачем з іншими належними йому ділянками, та які як окремі об'єкти цивільних прав припинили своє існування.

Відтак у рішенні суду має бути зазначений ефективний механізм відновлення спірних земельних ділянок. Саме з метою відновлення земельних ділянок, які існували як об'єкти цивільних прав до їх об'єднання, суд повинен припинити право відповідача на новоутворену «об'єднану» земельну ділянку, бо на неї в цілому він не має достатніх прав, та скасувати державну реєстрацію такої ділянки.

Іншого правового механізму вирішення ситуації, яка склалася у цій справі, крім як задовольнити не лише основну вимогу про витребування спірних земельних ділянок, а й допоміжні вимоги про припинення речових прав на новоутворену земельну ділянку та скасування її державної реєстрації, - немає.

Велика Палата Верховного Суду повторює, що у спірних правовідносинах такі способи захисту порушених прав, як припинення речових прав на новоутворену земельну ділянку та скасування її державної реєстрації, не можуть бути застосовані окремо від витребування, бо їхнє призначення полягає в забезпеченні виконання віндифікації як основного способу відновлення порушеного права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.