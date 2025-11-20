Конкурс в Одесский апелляционный суд: Наталия Зубар не подтвердила способности осуществлять правосудие.

ВККС объявила результаты оценивания кандидатов в Одесский апелляционный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей определила результаты квалифоценивания трех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты такие решения:

Жовтан Петр Валерьевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Зубар Наталия Борисовна — 688,57 балла (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Павельченко Игорь Витальевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 5 кандидатами: 4 кандидата — не подтвердили способности осуществлять правосудие, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.