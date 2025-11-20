Конкурс до Одеського апеляційного суду: Наталія Зубар не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

ВККС оголосила результати оцінювання трьох кандидатів до Одеського апеляційного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила результати кваліфоцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Жовтан Петро Валерійович - оголошено перерву в розгляді питання;

Зубар Наталія Борисівна - 688,57 бала (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Павельченко Ігор Віталійович - оголошено перерву в розгляді питання.

Як відомо, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами: 4 кандидатів – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

