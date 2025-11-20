С начала года в Украине выявлено 420 групп, незаконно переправлявших мужчин за границу, — ГПСУ

В Украине в течение года разоблачены 420 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке мужчин за границу.

Украинские правоохранители в течение года разоблачили 420 преступных групп, незаконно переправлявших мужчин за границу, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Госпогранслужба продолжает ежедневно задерживать нарушителей границы и разоблачать те противоправные группы, которые пытаются незаконно переправлять людей через границу. В этом году было разоблачено 420 таких групп», – рассказал Демченко.

По словам спикера, только за октябрь было разоблачено 28 групп, занимавшихся такой противоправной деятельностью.

«Это и организаторы, и пособия, входившие в такие группы, которые за средства обещали людям содействие в незаконном пересечении границы», – добавил Демченко.

В то же время спикер Госпогранслужбы отметил, что, начиная с сентября, количество граждан, которые для себя выбирают попытку незаконного пересечения границы, уменьшается. По его мнению, это связано с ухудшающимися погодными условиями.

