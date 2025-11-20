З початку року в Україні виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, — ДПСУ
Українські правоохоронці протягом року викрили 420 злочинних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Держприкордонслужба продовжує щоденно затримувати порушників кордону і викривати ті протиправні групи, які намагаються незаконно переправляти людей через кордон. Протягом цього року було викрито 420 таких груп», – розповів Демченко.
За словами речника, лише за жовтень було викрито 28 груп, що займались такою протиправною діяльністю.
«Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону», – додав Демченко.
Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що, починаючи з вересня, кількість громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується. На його думку, це пов'язано з погіршенням погодних умов.
