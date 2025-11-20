З початку року в Україні виявлено 420 груп, що незаконно переправляли чоловіків за кордон, — ДПСУ

В Україні протягом року викрито 420 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному переправленні чоловіків за кордон.

Українські правоохоронці протягом року викрили 420 злочинних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Держприкордонслужба продовжує щоденно затримувати порушників кордону і викривати ті протиправні групи, які намагаються незаконно переправляти людей через кордон. Протягом цього року було викрито 420 таких груп», – розповів Демченко.

За словами речника, лише за жовтень було викрито 28 груп, що займались такою протиправною діяльністю.

«Це й організатори, і посібники, які входили до таких груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону», – додав Демченко.

Водночас речник Держприкордонслужби зауважив, що, починаючи з вересня, кількість громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, зменшується. На його думку, це пов'язано з погіршенням погодних умов.

