На Волині затримали прикордонників, які допомогли 120 чоловікам виїхати до Польщі

За 10 тисяч доларів військовослужбовці вносили фіктивні дані про «інвалідність» чоловіків, що дозволило їм незаконно перетнути кордон.

На Волині викрили п’ятьох прикордонників, які допомогли понад сотні чоловіків незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередніми даними, через дії військовослужбовців понад 120 осіб змогли незаконно виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Волині.

Слідчі встановили, що з жовтня 2023 по січень 2024 року інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів. Вони вносили до баз даних неправдиві відомості, зазначаючи, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча насправді жодних підтверджувальних документів у них не було.

За даними, вартість «послуги» могла сягати до 10 тисяч доларів з особи.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 332 КК України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища;

ч. 3 ст. 419 КК України — порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідчі ДБР уже подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного переправлення громадян.

