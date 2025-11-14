  1. В Украине

На Волыни задержали пограничников, которые помогли 120 мужчинам выехать в Польшу

11:20, 14 ноября 2025
За 10 тысяч долларов военнослужащие вносили фиктивные данные об «инвалидности» мужчин, что позволило им незаконно пересечь границу.
На Волыни задержали пограничников, которые помогли 120 мужчинам выехать в Польшу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни разоблачили пятерых пограничников, которые помогли более сотне мужчин незаконно выехать за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, из-за действий военнослужащих более 120 человек смогли незаконно выехать в Польшу через один из пунктов пропуска на Волыни.

Следователи установили, что с октября 2023 по январь 2024 года инспекторы умышленно не осуществляли надлежащий контроль при проверке документов. Они вносили в базы данных недостоверные сведения, указывая, что мужчины якобы имеют инвалидность, хотя на самом деле никаких подтверждающих документов у них не было.

По данным, стоимость «услуги» могла достигать до 10 тысяч долларов с человека.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконному переправлению лиц через государственную границу служебным лицом с использованием служебного положения;
  • ч. 3 ст. 419 УК Украины — нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи ГБР уже подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконному переправлению граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка ГБР мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]