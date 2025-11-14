На Волыни задержали пограничников, которые помогли 120 мужчинам выехать в Польшу

За 10 тысяч долларов военнослужащие вносили фиктивные данные об «инвалидности» мужчин, что позволило им незаконно пересечь границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни разоблачили пятерых пограничников, которые помогли более сотне мужчин незаконно выехать за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительным данным, из-за действий военнослужащих более 120 человек смогли незаконно выехать в Польшу через один из пунктов пропуска на Волыни.

Следователи установили, что с октября 2023 по январь 2024 года инспекторы умышленно не осуществляли надлежащий контроль при проверке документов. Они вносили в базы данных недостоверные сведения, указывая, что мужчины якобы имеют инвалидность, хотя на самом деле никаких подтверждающих документов у них не было.

По данным, стоимость «услуги» могла достигать до 10 тысяч долларов с человека.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконному переправлению лиц через государственную границу служебным лицом с использованием служебного положения;

ч. 3 ст. 419 УК Украины — нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи ГБР уже подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконному переправлению граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.