Верховный Суд объяснил, как определить, когда «находка» является кражей чужого имущества

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу защитника женщины, осужденную за тайное похищение чужого имущества в условиях военного положения и за предоставление неправомерной выгоды следователю.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу защитника осужденной по обвинению в тайном похищении чужого имущества в условиях военного положения и в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Суть дела

Производство касалось действий гражданки Украины, которая в мае 2022 года, находясь в магазине, присвоила мобильный телефон, оставленный потерпевшим на прилавке. Телефон содержал банковскую карту и паспорт владельца, что позволяло установить его личность. Несмотря на это, женщина забрала имущество, покинула магазин и не отвечала на последующие звонки потерпевшего и его матери, что свидетельствовало об осознанном тайном завладении имуществом в момент, когда владелец мог вернуться за забытым телефоном.

В ходе досудебного расследования этого эпизода обвиняемая обратилась к следователю, который проводил расследование, с предложением «решить вопрос» относительно непривлечения её к ответственности. Сначала она письменно указала сумму, которую готова передать, а затем принесла в кабинет следователя 2000 грн и положила их на рабочий стол. Следователь сообщил руководству и действовал в рамках контроля за совершением преступления. Факт передачи средств был зафиксирован негласными следственными действиями.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в краже в условиях военного положения и в предоставлении неправомерной выгоды следователю. Апелляционный суд подтвердил виновность относительно неправомерной выгоды, а эпизод кражи закрыл в связи со вступлением в силу Закона № 3886-IX, которым уголовная ответственность за мелкие похищения была декриминализирована.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, рассматривая кассационную жалобу, подчеркнул пределы своего пересмотра: он не вправе переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства, а должен проверить лишь правильность применения норм материального и процессуального права и надлежащую мотивировку решений. Суд установил, что доводы защиты фактически направлены на оспаривание установленных судами фактов, что выходит за пределы кассационной компетенции.

Относительно эпизода с похищением Верховный Суд подтвердил правильность выводов судов о том, что поведение обвиняемой не соответствовало признакам находки. Она действовала как лицо, присвоившее вещь, которая не выбыла из владения собственника, находилась в известном месте и содержала документы, позволяющие безошибочно установить владельца. Указанные обстоятельства свидетельствовали об умышленном тайном завладении чужим имуществом. Вместе с тем Суд согласился с апелляционным судом относительно закрытия производства по этому эпизоду в связи с декриминализацией, поскольку стоимость похищенного не достигала нового порога уголовной наказуемости. Суд отметил, что применение этого основания закрытия не ухудшает положения обвиняемой и не создаёт для неё никаких негативных правовых последствий, а потому нет оснований требовать закрытия производства по реабилитирующим мотивам.

Относительно предоставления неправомерной выгоды Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих судов о наличии в действиях обвиняемой прямого умысла. Суд обратил внимание на то, что лицо было осведомлено о статусе следователя: он представился, проводил её допрос, а она подписала соответствующий протокол. Это, в сочетании с её поведением, свидетельствовало об осознании ею возможностей служебного положения следователя и ожидании влияния на результаты производства.

Суд также подчеркнул, что обстоятельства дела не подтверждают существование провокации со стороны правоохранителей, поскольку именно обвиняемая инициировала предложение и передачу денег, а следователь не склонял её к противоправному поведению.

Верховный Суд пришёл к выводу, что решения судов первой и апелляционной инстанций являются законными, обоснованными и мотивированными, а существенных нарушений норм уголовного процессуального закона при их вынесении не допущено.

Квалификация действий обвиняемой по статье, криминализирующей предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, признана правильной. Доводы защиты об отсутствии состава преступлений Верховный Суд признал необоснованными.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов нижестоящих инстанций — без изменений, подтвердив тем самым как законность квалификации действий обвиняемой, так и правомерность закрытия производства в части кражи в связи с изменениями законодательства.

Подробно ознакомиться с постановлением ВС по делу № 688/2554/22 можно по ссылке.

