ВС уточнил толкование статьи 368 УК Украины: для квалификации взятки достаточно факта вымогательства

Суд поставил точку в длительной дискуссии о том, нужно ли доказывать «неправомерность» действий должностного лица при получении взятки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Речь идет о деле № 941/1790/20 по обвинению по части третьей статьи 368 УК Украины. Сторона защиты настаивала: следствие и суды должны были доказать, что действия должностного лица были неправомерными, и только после этого можно говорить о составе преступления.

Как говорится в приговоре суда, фигурантом дела стал прокурор, который, по версии следствия, требовал у участника уголовного производства 5 000 грн за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Однако Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда с этим не согласился. Судьи подчеркнули, что ни одна из частей статьи не требует доказывать неправомерность действий или выгоды — достаточно установить сам факт требования, просьбы или получения, если это связано со служебным положением.

Суд отметил: на практике иногда путают «неправомерность» как признак состава преступления с необходимостью дополнительно доказывать противоправные действия должностного лица. Но законодатель намеренно включил неправомерность в само название преступления — «получение неправомерной выгоды». Это означает, что она уже заложена в юридическую конструкцию статьи и не требует отдельного установления или доказательства. Достаточно доказать три вещи: статус должностного лица, связь получения выгоды с его служебным положением и сам факт ее получения или вымогательства.

В конкретном деле Верховный Суд не увидел нарушений в оценке доказательств и подходах, примененных судами предыдущих инстанций. Он подтвердил законность их приговора, поскольку следствие установило все ключевые обстоятельства: должность обвиняемого, факт вымогательства и получения выгоды, а также четкую связь между его действиями и служебными полномочиями.

Таким образом, позиция Суда дает важный сигнал для правоприменительной практики: в делах о взяточничестве акцент должен быть не на поиске дополнительных доказательств «неправомерности», а на установлении конкретных действий и мотивов должностного лица. Это делает применение статьи 368 более четким и исключает попытки размывать состав преступления через надуманные требования к доказыванию.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.