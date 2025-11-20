Правительство добавило 240 млн гривен к уставному капиталу Фонда энергоэффективности

Средства позволят привлечь еще 20 млн евро доноров и профинансировать 328 проектов.

Кабинет Министров увеличил уставный капитал государственного учреждения «Фонд энергоэффективности» на 240 млн грн по новой бюджетной программе в госбюджете-2025. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Дополнительные средства необходимы для продолжения программ энергомодернизации и восстановления жилья, в частности утепления домов, установки счетчиков, восстановления поврежденных зданий и внедрения современных энергетических технологий.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, решение позволит продолжить ключевые программы и привлекать международных партнеров.

Фонд работает по модели софинансирования 20/80: 240 млн грн (5 млн евро) от государства позволят привлечь еще 20 млн евро донорских средств.

В 2025 году планируется профинансировать 328 проектов:

144 проекта «Энергодом» — 124,8 млн грн;

112 проектов «ВосстановиДОМ» — 49,05 млн грн;

72 проекта «ГринДИМ» — 66,09 млн грн.

Последнее государственное пополнение капитала Фонда было в 2021 году. Также приняты технические изменения в Устав Фонда для соответствия законодательству.

