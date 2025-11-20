Уряд додав 240 млн гривень до статутного капіталу Фонду енергоефективності

Кошти дозволять залучити ще 20 млн євро донорів і профінансувати 328 проєктів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів збільшив статутний капітал державної установи «Фонд енергоефективності» на 240 млн грн за новою бюджетною програмою у держбюджеті-2025. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Додаткові кошти необхідні для продовження програм енергомодернізації та відновлення житла, зокрема утеплення будинків, встановлення лічильників, відновлення пошкоджених будівель і впровадження сучасних енергетичних технологій.

За словами Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, рішення дозволить продовжити ключові програми та залучати міжнародних партнерів.

Фонд працює за моделлю співфінансування 20/80: 240 млн грн (5 млн євро) від держави дадуть змогу залучити ще 20 млн євро донорських коштів.

У 2025 році планується профінансувати 328 проєктів:

144 проєкти «Енергодім» — 124,8 млн грн;

112 проєктів «ВідновиДІМ» — 49,05 млн грн;

72 проєкти «ГрінДІМ» — 66,09 млн грн.

Останнє державне поповнення капіталу Фонду було у 2021 році. Ухвалено також технічні зміни до Статуту Фонду для відповідності законодавству.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.