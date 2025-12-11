Кабмін затвердив план заходів щодо модернізації держреєстрів і підготовки до припинення функціонування ЄДРПОУ

План заходів узгоджує законодавчі, нормативні та технічні дії державних органів і формує основу для створення єдиної, інтегрованої інфраструктури даних про суб’єкти господарювання.

Кабінет Міністрів 10 грудня затвердив план заходів на 2026 рік, спрямований на оптимізацію процедури державної реєстрації юридичних осіб.

Як зазначила, Державна служба статистики документ визначає послідовність кроків, необхідних для врегулювання питань, пов’язаних із майбутнім припиненням функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), та переходом до використання єдиного джерела реєстраційних даних – Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Міністерство юстиції України.

«Сьогодні державні органи паралельно використовують два різні реєстри юридичних осіб. Основна проблема полягає в тому, що державі доводиться підтримувати дві інфраструктури одночасно, що ускладнює обмін даними та процеси реєстрації. Перехід до єдиного реєстру має забезпечити цілісність та узгодженість даних, підвищити ефективність державних сервісів та скоротити час процедури реєстрації бізнесу», - заявив голова Держстату Арсен Макарчук.

Що передбачає план заходів

План заходів узгоджує законодавчі, нормативні та технічні дії державних органів і формує основу для створення єдиної, інтегрованої інфраструктури даних про суб’єкти господарювання.

Інтеграція функцій в одному реєстрі означатиме:

- мінус витрати часу та ресурсів;

- мінус одна довідка для бізнесу - Відомість з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- плюс реєстрація суб’єктів господарювання в одному місці;

- плюс цифрова зручність і ефективність державних сервісів.

План роботи на 2026 рік

Протягом року центральні органи виконавчої влади мають забезпечити:

▪︎ підготовку змін до законодавства щодо ідентифікації юридичних осіб у межах ЄДР;

▪︎ визначення строків і механізмів внесення повних реєстраційних відомостей про юридичних осіб до ЄДР;

▪︎ розроблення рішень щодо припинення дії нормативних актів, які регулюють роботу ЄДРПОУ;

▪︎ врегулювання порядку передачі історичних даних ЄДРПОУ до Національного архівного фонду;

▪︎ приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність до єдиної моделі ведення реєстраційної інформації, що унеможливить дублювання даних у майбутньому.

«Тобто, ухвалений Урядом план є підготовчим етапом до майбутнього припинення функціонування ЄДРПОУ. Наразі реєстр продовжує працювати у звичайному режимі.

Остаточна дата припинення ЄДРПОУ буде визначена одночасно з уведенням у дію змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», про що йдеться у плані заходів. На сьогодні таких строків не встановлено.

Жодних дій від бізнесу не вимагається. Усі деталі та можливі вимоги до суб’єктів господарювання (якщо вони будуть передбачені) буде чітко врегульовано змінами до закону», - підкреслили у Держстаті.

Планом передбачено, що майбутній законопроєкт має врегулювати:

▪︎ процедуру присвоєння ідентифікаційних номерів об’єктам ЄДР (крім ФОП);

▪︎ строк включення до ЄДР юридичних осіб, реєстрація яких колись здійснювалася за старими процедурами;

▪︎ правові наслідки для суб’єктів, відомості про яких не включені до ЄДР.

Що очікують

У Держстаті зазначають, що реалізація плану заходів дасть змогу сформувати нормативні й технічні умови для переходу України до єдиної державної системи реєстраційних даних. Це стане важливим етапом цифрової трансформації, модернізації офіційної статистики та впровадження європейських стандартів управління публічними реєстрами.

«Для бізнесу це означає більш передбачувану та прозору взаємодію з державою, а для держави – можливість розвивати ефективні цифрові сервіси, підвищувати якість офіційної інформації та усувати дублювання державних ІТ-систем», - сказано у повідомленні.

