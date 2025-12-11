Кабмин утвердил план мероприятий по модернизации госреестров и подготовке к прекращению функционирования ЕГРПОУ

План мероприятий согласовывает законодательные, нормативные и технические действия государственных органов и формирует основу для создания единой, интегрированной инфраструктуры данных о субъектах хозяйствования.

Кабинет Министров 10 декабря утвердил план мероприятий на 2026 год, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации юридических лиц.

Как отметила Государственная служба статистики, документ определяет последовательность шагов, необходимых для урегулирования вопросов, связанных с будущим прекращением функционирования Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), и переходом к использованию единого источника регистрационных данных — Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Министерство юстиции Украины.

«Сегодня государственные органы параллельно используют два разных реестра юридических лиц. Основная проблема заключается в том, что государству приходится поддерживать две инфраструктуры одновременно, что усложняет обмен данными и процессы регистрации. Переход к единому реестру должен обеспечить целостность и согласованность данных, повысить эффективность государственных сервисов и сократить время процедуры регистрации бизнеса», — заявил председатель Госстата Арсен Макарчук.

Что предусматривает план мероприятий

План мероприятий согласовывает законодательные, нормативные и технические действия государственных органов и формирует основу для создания единой, интегрированной инфраструктуры данных о субъектах хозяйствования.

Интеграция функций в одном реестре будет означать:

минус затраты времени и ресурсов;

минус одна справка для бизнеса - Ведомость из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины;

плюс регистрация субъектов хозяйствования в одном месте;

плюс цифровое удобство и эффективность государственных сервисов.

План работы на 2026 год

В течение года центральные органы исполнительной власти должны обеспечить:

▪︎ подготовку изменений в законодательство относительно идентификации юридических лиц в пределах ЕГР;

▪︎ определение сроков и механизмов внесения полных регистрационных сведений о юридических лицах в ЕГР;

▪︎ разработку решений о прекращении действия нормативных актов, регулирующих работу ЕГРПОУ;

▪︎ урегулирование порядка передачи исторических данных ЕГРПОУ в Национальный архивный фонд;

▪︎ приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с единой моделью ведения регистрационной информации, что исключит дублирование данных в будущем.

«То есть утвержденный Правительством план является подготовительным этапом к будущему прекращению функционирования ЕГРПОУ. Сейчас реестр продолжает работать в обычном режиме.

Окончательная дата прекращения ЕГРПОУ будет определена одновременно с введением в действие изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований”, о чем говорится в плане мероприятий. На сегодняшний день таких сроков не установлено.

От бизнеса никаких действий не требуется. Все детали и возможные требования к субъектам хозяйствования (если они будут предусмотрены) будут четко урегулированы изменениями в закон», — подчеркнули в Госстате.

Планом предусмотрено, что будущий законопроект должен урегулировать:

▪︎ процедуру присвоения идентификационных номеров объектам ЕГР (кроме ФЛП);

▪︎ срок включения в ЕГР юридических лиц, регистрация которых ранее осуществлялась по старым процедурам;

▪︎ правовые последствия для субъектов, сведения о которых не включены в ЕГР.

Что ожидают

В Госстате отмечают, что реализация плана мероприятий позволит сформировать нормативные и технические условия для перехода Украины к единой государственной системе регистрационных данных. Это станет важным этапом цифровой трансформации, модернизации официальной статистики и внедрения европейских стандартов управления публичными реестрами.

«Для бизнеса это означает более предсказуемое и прозрачное взаимодействие с государством, а для государства — возможность развивать эффективные цифровые сервисы, повышать качество официальной информации и устранять дублирование государственных ИТ-систем», - сказано в сообщении.

