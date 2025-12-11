  1. Суспільство
Відпустка за власний рахунок: чи можна отримати пенсійний стаж у цей період

22:00, 11 грудня 2025
ПФУ роз’яснив, що робити зі стажем тим, хто пішов у відпустку за власний рахунок.
Українці, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати й фактично не мають страхових відрахувань, часто стикаються з питанням: чи можна самостійно сплатити внески, щоб ці місяці зарахувалися до страхового стажу? Пенсійний фонд України надав роз'яснення, яке важливо знати всім, хто тимчасово не працює або отримує нульові доходи.

Що важливо знати про стаж

До страхового стажу зараховуються лише ті місяці, за які роботодавець або сама особа сплатила страхові внески. Якщо ж роботодавець протягом кількох місяців не робив внесків, цей період автоматично не потрапляє до вашого страхового стажу.

Як діяти тим, хто у відпустці без збереження зарплати

ПФУ наголошує: українці можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Це дозволяє «відновити» страховий стаж за період, коли немає заробітку.

У разі сплати добровільного внеску весь місяць буде зараховано до страхового стажу. Головна умова — внесок має бути не меншим за мінімальний страховий внесок.

Скільки потрібно сплатити

Мінімальний добровільний внесок — це 22% від розміру мінімальної зарплати. Це становить 1 760 грн (22% × 8 000 грн).

Сплатити можна за будь-який поточний місяць, і кошти будуть зараховані саме за той період, коли вони фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Чи можна платити внесок, коли є зарплата

Так. ПФУ зазначає, що навіть під час отримання офіційної зарплати добровільні внески дозволять збільшити ваш страховий стаж і майбутній пенсійний розмір.

зарплата Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні відпустка

