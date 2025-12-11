Отпуск за свой счет: можно ли получить пенсионный стаж в этот период

ПФУ разъяснил, что делать со стажем тем, кто ушел в отпуск за свой счет.

Украинцы, которые находятся в отпуске без сохранения заработной платы и фактически не имеют страховых отчислений, часто сталкиваются с вопросом: можно ли самостоятельно уплатить взносы, чтобы эти месяцы были засчитаны в страховой стаж? Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение, которое важно знать всем, кто временно не работает или получает нулевые доходы.

Что важно знать о стаже

В страховой стаж засчитываются только те месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы. Если же работодатель в течение нескольких месяцев не делал взносов, этот период автоматически не попадет в ваш страховой стаж.

Как действовать тем, кто в отпуске без сохранения зарплаты

ПФУ подчеркивает: украинцы могут самостоятельно уплачивать добровольные пенсионные взносы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Это позволяет «восстановить» страховой стаж за период, когда нет заработка.

В случае уплаты добровольного взноса весь месяц будет засчитан в страховой стаж. Главное условие — взнос должен быть не меньше минимального страхового взноса.

Сколько нужно заплатить

Минимальный добровольный взнос — это 22% от размера минимальной зарплаты. Это составляет 1 760 грн (22% × 8 000 грн).

Заплатить можно за любой текущий месяц, и средства будут зачтены именно за тот период, когда они фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

Можно ли платить взнос, когда есть зарплата

Да. ПФУ отмечает, что даже при получении официальной зарплаты добровольные взносы позволят увеличить ваш страховой стаж и будущий пенсионный размер.

