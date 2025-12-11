  1. Суд інфо

Оголошено переможців конкурсу на посади суддів у Запорізькому апеляційному суді

21:40, 11 грудня 2025
ВККС затвердила рейтинг та визначила переможців конкурсу до Запорізького апеляційного суду.
Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила рейтинг кандидатів та визначила переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Питання рекомендування кандидатів для призначення на посаду судді розглядатиметься 22 грудня пленарним складом Комісії.

Рейтинг учасників конкурсу:

  1. Бредун Дмитро Сергійович — 738,25
  2. Клименко Лідія Володимирівна — 716,80
  3. Холод Роман Сергійович — 716,40
  4. Солодовніков Роман Сергійович — 715,60
  5. Сінєльнік Руслан Васильович — 714,05
  6. Машков Костянтин Євгенович — 713,00
  7. Кононенко Тетяна Олександрівна — 703,50
  8. Салтан Лілія Геннадіївна — 703,20
  9. Кольц Дарина Микитівна — 702,00
  10. Коломаренко Крістіна Анатоліївна — 689,91
  11. Кравченко Лідія Юріївна — 688,60
  12. Мінгазов Роман Віамінович — 687,50
  13. Брус Тетяна Миколаївна — 686,32
  14. Погрібна Ольга Миколаївна — 680,70
  15. Сакоян Дмитро Іванович — 679,70
  16. Нікітін Володимир Володимирович — 679,25
  17. Свідунович Наталія Миколаївна — 674,20
  18. Апаллонова Юлія Володимирівна — 662,90
  19. Ширіна Світлана Анатоліївна — 661,40

Список переможців конкурсу:

  1. Бредун Дмитро Сергійович
  2. Брус Тетяна Миколаївна
  3. Клименко Лідія Володимирівна
  4. Коломаренко Крістіна Анатоліївна
  5. Кольц Дарина Микитівна
  6. Кононенко Тетяна Олександрівна
  7. Кравченко Лідія Юріївна
  8. Машков Костянтин Євгенович
  9. Мінгазов Роман Віамінович
  10. Нікітін Володимир Володимирович
  11. Погрібна Ольга Миколаївна
  12. Сакоян Дмитро Іванович
  13. Салтан Лілія Геннадіївна
  14. Сінєльнік Руслан Васильович
  15. Солодовніков Роман Сергійович
  16. Холод Роман Сергійович

Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 3 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

  1. Салтан Лілія Геннадіївна — Хортицький районний суд міста Запоріжжя
  2. Сінєльнік Руслан Васильович — Заводський районний суд міста Запоріжжя
  3. Холод Роман Сергійович — Комунарський районний суд міста Запоріжжя

