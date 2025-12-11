Объявлены победители конкурса на должности судей в Запорожском апелляционном суде
21:40, 11 декабря 2025
ВККС утвердила рейтинг и определила победителей конкурса в Запорожский апелляционный суд.
Высшая квалификационная комиссия судей утвердила рейтинг кандидатов и определила победителей конкурса на замещение вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.
Вопрос о рекомендовании кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 22 декабря пленарным составом Комиссии.
Рейтинг учасників конкурсу:
- Бредун Дмитро Сергійович — 738,25
- Клименко Лідія Володимирівна — 716,80
- Холод Роман Сергійович — 716,40
- Солодовніков Роман Сергійович — 715,60
- Сінєльнік Руслан Васильович — 714,05
- Машков Костянтин Євгенович — 713,00
- Кононенко Тетяна Олександрівна — 703,50
- Салтан Лілія Геннадіївна — 703,20
- Кольц Дарина Микитівна — 702,00
- Коломаренко Крістіна Анатоліївна — 689,91
- Кравченко Лідія Юріївна — 688,60
- Мінгазов Роман Віамінович — 687,50
- Брус Тетяна Миколаївна — 686,32
- Погрібна Ольга Миколаївна — 680,70
- Сакоян Дмитро Іванович — 679,70
- Нікітін Володимир Володимирович — 679,25
- Свідунович Наталія Миколаївна — 674,20
- Апаллонова Юлія Володимирівна — 662,90
- Ширіна Світлана Анатоліївна — 661,40
Список переможців конкурсу:
- Бредун Дмитро Сергійович
- Брус Тетяна Миколаївна
- Клименко Лідія Володимирівна
- Коломаренко Крістіна Анатоліївна
- Кольц Дарина Микитівна
- Кононенко Тетяна Олександрівна
- Кравченко Лідія Юріївна
- Машков Костянтин Євгенович
- Мінгазов Роман Віамінович
- Нікітін Володимир Володимирович
- Погрібна Ольга Миколаївна
- Сакоян Дмитро Іванович
- Салтан Лілія Геннадіївна
- Сінєльнік Руслан Васильович
- Солодовніков Роман Сергійович
- Холод Роман Сергійович
Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 3 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.
- Салтан Лілія Геннадіївна — Хортицький районний суд міста Запоріжжя
- Сінєльнік Руслан Васильович — Заводський районний суд міста Запоріжжя
- Холод Роман Сергійович — Комунарський районний суд міста Запоріжжя
