Ракети та дрони: ворог здійснив атаку на Одещину

Окупанти випустили по Одеській області 21 «Shahed-136» та 6 ракет.

18 липня російські окупанти обстріляли Одеську область. Про це повідомило ОК «Південь».

В відомстві зазначили, що кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 «Калібрів».

«Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони», - зазначили в командуванні.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. А в Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання - обійшлось без постраждалих.

Загалом 21 «Shahed-136» було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївською областю.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.