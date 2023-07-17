Резніков пропонує дозволити іноземні військові бази в Україні, але потрібно змінити Конституцію

Міністр оборони України заявив, що норма Конституції про недопущення розташування іноземних військових баз застаріла.

Фото: lb.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що на шляху євроатлантичної інтеграції варто дозволити розміщення в країні іноземних військових баз. Про це він написав у колонці «В НАТО без емоцій. Що ми таки здобули на саміті у Вільнюсі» на Liga.net.

За його словами, норма Конституції про недопущення розташування іноземних військових баз застаріла.

«Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось «центром взаємодії та обміну досвідом» абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій», – вважає Резніков.

Він запропонував доповнити статтю 17 про захист суверенітету і територіальної цілісності України тезою, що наша держава самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

«Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули», – пояснив очільник Міноборони.

Раніше нардеп Чернєв заявляв, що Україну можуть запросити до НАТО на саміті у Вашингтоні, якщо переможе у війні.

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