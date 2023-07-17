Ростислав Шурма та Олег Татаров провели зустріч платформи, яка займеться проблемами між бізнесом і правоохоронцями

На виконання доручення Володимира Зеленського заступники керівника Офісу Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч учасників координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами.

Фото: president.gov.ua

Заступники керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч учасників координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами. Про це повідомив офіційний сайт ОП.

У зустрічі також взяли участь: заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Від бізнесу до засідання долучилися: CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання «Філіп Морріс Україна» Михайло Поляков, керівник зернового напряму «Олам Україна» Олексій Пахомов.

«Ми почали діалог із бізнесом, всебічно аналізуючи його кейси. Найближчим часом маємо намір провести глибшу експертизу. А поки що ми бачимо, що ситуації доволі різнопланові. Є випадки справді неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Тож знаходитимемо компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства та змінюватимемо закони там, де це необхідно», – зазначив Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.

«За підсумками сьогоднішньої зустрічі очевидно, що бізнес і правоохоронні органи часто дуже по-різному трактують законодавство. Особливо це стосується податкового законодавства та отримання державної допомоги чи пільг. Тому в цій сфері нам потрібно більше чіткості», – заявив Ростислав Шурма.

Заплановано, що зустрічі відбуватимуться в Офісі Президента України щотижня.

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