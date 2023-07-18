«Рибу судного дня» виявили дайвери з Тайваню.

Дайвери з Тайваню помітили гігантську «рибу-весло», яку також називають «рибою судного дня», «селдевим королем» та «рибою-ремінь». У місцевій міфології вважається, що ця риба є провісником нещастя, повідомляє The Economic Times.

Дайвери помітили, що риба була поранена і, ймовірно, прямувала на мілину вмирати. За словами фахівців, риба могла бути травмованою після зустрічі з акулою.

«Це сліди нападу бразильської акули, що світиться, яка має здатність викушувати шматки м'яса і мешкає в теплих океанічних водах по всьому світу», - зазначив інструктор з дайвінгу Ван Ченг-Ру.

Зазначається, що «риба судного дня» мешкає на глибині від 200 до 1000 метрів нижче поверхні океану і може вирости до понад двох метрів завдовжки.

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