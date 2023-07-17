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ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

  1. В Україні

Вибухи на Кримському мосту: Путін зробив цинічну заяву і пригрозив «відповіддю»

20:44, 17 липня 2023
Російський диктатор заявив, що рф нібито не використовує Кримський міст для перевезення військових і техніки.
Вибухи на Кримському мосту: Путін зробив цинічну заяву і пригрозив «відповіддю»
Фото: 24tv.ua
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Російський диктатор Путін зробив заяву після вибухів на Кримському мосту, що сталися у ніч проти 17 липня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.

За його словами, росія нібито не використовує міст для перевезення військових і техніки для війни в Україні, а саму «бавовну» він назвав «терористичним актом».

Водночас диктатор заявив, що міністерство оборони росія вже готує відповідь. Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто та поїздів мостом.

Ще Путін доручив фсб вжити заходів щодо «підвищення безпеки мосту».

Раніше оприлюднили супутникові знімки наслідків вибухів на Кримському мосту.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією. 

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