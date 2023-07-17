Вибухи на Кримському мосту: Путін зробив цинічну заяву і пригрозив «відповіддю»

Російський диктатор заявив, що рф нібито не використовує Кримський міст для перевезення військових і техніки.

Фото: 24tv.ua

Російський диктатор Путін зробив заяву після вибухів на Кримському мосту, що сталися у ніч проти 17 липня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.

За його словами, росія нібито не використовує міст для перевезення військових і техніки для війни в Україні, а саму «бавовну» він назвав «терористичним актом».

Водночас диктатор заявив, що міністерство оборони росія вже готує відповідь. Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто та поїздів мостом.

Ще Путін доручив фсб вжити заходів щодо «підвищення безпеки мосту».

Раніше оприлюднили супутникові знімки наслідків вибухів на Кримському мосту.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією.

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