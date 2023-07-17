Як виглядає Кримський міст після нічної «бавовни», відео

На дорозі видно виличезне провалля.

В мережі опублікували відео, як виглядає пошкоджений Кримський міст після нічної "бавовни". На кадрах видно, що на автомобільній частині Кримському мосту після вибуху роз’їхалося дорожнє полотно. На дорозі видно виличезне провалля.

Російська пропаганда стверджує, що на мосту нібито загинула сімейна пара, а їхня донька зазнала поранень.

Нагадаємо, що на Кримському мосту попередньо чули вибухи, впав проліт, рух запинено.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією.

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