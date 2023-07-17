«Конструкція там зайва»: у ГУР відреагували на вибухи на Кримському мосту

У розвідці утримуються від коментарів щодо пошкодження Кримського мосту.

Як ми писали, на Кримському мосту пролунали вибухи. Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" відреагував на подію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова.

За словами Юсова, ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту.

«Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст — конструкція там зайва», — сказав він.

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