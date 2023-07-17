«Конструкция там лишняя»: в ГУР отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Как мы писали, на Крымском мосту раздались взрывы. Спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" отреагировал на событие, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова.

По словам Юсова, ГУР не комментирует причины происходящего на Крымском мосту.

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост – конструкция там излишняя», – сказал он.

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