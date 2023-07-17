Как выглядит Крымский мост после ночной «бавовны», видео

На дороге видна огромная пропасть.

В сети опубликовали видео, как выглядит поврежденный Крымский мост после ночной «бавовны». На кадрах видно, что на автомобильной части Крымского моста после взрыва разъехалось дорожное полотно. На дороге видна огромная пропасть.

Российская пропаганда утверждает, что на мосту якобы погибла семейная пара, а их дочь получила ранения.

Напомним, что на Крымском мосту предварительно слышны взрывы, упал пролет, движение остановлено.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией.

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