Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты готовятся распространить льготы закона «об инвестировании» на проекты от 12 миллионов евро

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается распространить преференции, предусмотренные Законом «Об инвестировании», на проекты от 12 миллионов евро.

Высший совет правосудия попросил ВККС найти место работы для давно уволенного за нарушение присяги судьи

В пользу Андрея Куликова есть решение ЕСПЧ, однако ситуация с его возвращением в кресло судьи непростая.

Рада временно разрешила правлению ОСМД на прифронтовых территориях изменять функциональное назначение квартир

Депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает возможность участвовать в собрании по созданию ОСМД онлайн и временно разрешили правлению ОСМД одобрять решение о ремонте домов или изменении функционального назначения квартиры на территориях, где ведутся или велись боевые действия без решения общего собрания.

Верховная Рада внесла изменения в ГК и Семейный кодекс относительно защиты прав на недвижимость, принадлежащих детям и подопечным лицам

Закон направлен на усиление защиты прав и интересов детей и подопечных при совершении родителями (усыновителями) или опекунами от их имени или в их интересах сделок.

Верховная Рада одобрила за основу проект об остановке сроков исковой давности и изменении порядка открытия наследства

Авторы предлагают определить в переходных положениях к Гражданскому кодексу, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки исковой давности, установленные ГК, останавливаются на срок действия такого положения.

  1. В Украине

В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией

08:40, 17 июля 2023
Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк напомнила, что именно 17 июля заканчивается действие «зернового соглашения», которое еще не продлили.
В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сегодняшнее событие на Крымском мосту может быть российской провокацией, ведь 17 июля заканчивается действие «зернового соглашения», которое еще не продлили. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В принципе это и было создание определенного напряжения. Такого предисловия для дальнейшего развития событий. Все очень похоже на конкретно срежиссированный момент, когда нагнетается обстановка, говорится о вероятной атаке со стороны Сил обороны Украины и кажется, что "бедный Крым" будет страдать из-за этого , что Украина ведет себя слишком агрессивно, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность зерновой сделки", - сказала она.

Напомним, что на Крымском мосту предварительно упал пролет, движение остановлено.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області