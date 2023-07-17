В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк напомнила, что именно 17 июля заканчивается действие «зернового соглашения», которое еще не продлили.

Сегодняшнее событие на Крымском мосту может быть российской провокацией, ведь 17 июля заканчивается действие «зернового соглашения», которое еще не продлили. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В принципе это и было создание определенного напряжения. Такого предисловия для дальнейшего развития событий. Все очень похоже на конкретно срежиссированный момент, когда нагнетается обстановка, говорится о вероятной атаке со стороны Сил обороны Украины и кажется, что "бедный Крым" будет страдать из-за этого , что Украина ведет себя слишком агрессивно, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность зерновой сделки", - сказала она.

Напомним, что на Крымском мосту предварительно упал пролет, движение остановлено.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

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