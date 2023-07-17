В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией

Сегодняшнее событие на Крымском мосту может быть российской провокацией, ведь 17 июля заканчивается действие «зернового соглашения», которое еще не продлили. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"В принципе это и было создание определенного напряжения. Такого предисловия для дальнейшего развития событий. Все очень похоже на конкретно срежиссированный момент, когда нагнетается обстановка, говорится о вероятной атаке со стороны Сил обороны Украины и кажется, что "бедный Крым" будет страдать из-за этого , что Украина ведет себя слишком агрессивно, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность зерновой сделки", - сказала она.
Напомним, что на Крымском мосту предварительно упал пролет, движение остановлено.
В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».
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