Байден одобрил обучение украинцев на F-16

Европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к учениям украинских пилотов.

Президент США Джо Байден разрешил европейским странам приступить к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем оказывать содействие и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", - сказал Салливан.

По его словам, европейским странам нужно несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. Салливан заверил, что США готовы присоединиться к процессу учений уже сейчас.

"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении того, чтобы эти учения на F-16 могли начаться", - добавил он.

Напомним, в Пентагоне говорили, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16.

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