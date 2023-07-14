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В Пентагоне заявили, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16

10:50, 14 июля 2023
Директор по вопросам операций Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что у рф есть «мощная ПВО», и это отрицательно скажется на работе истребителей.
В Пентагоне заявили, что ситуация на фронте в Украине не идеальна для истребителей F-16
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США считают, что текущий потенциал противовоздушной обороны и воздушных сил рф создает неидеальные условия для поставки Украине американских истребителей F-16 сейчас.

Во время брифинга Пентагона директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что условия на поле боя сейчас могут быть не идеальны для передачи Украине F-16. Он отметил, что у россии есть "мощная ПВО", и это негативно скажется на работе истребителей.

"То количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не идеально для того, что происходит сейчас", – уточнил он.

Однако он также считает, что в любой момент ситуация на фронте может измениться.

Также в Пентагоне отметили, что на ход боевых действий может повлиять передача Украине танков M1 Abrams, прибытие которых запланировано на осень.

Напомним, что  министр обороны Алексей Резников верит, что украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев.

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16, однако при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

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