Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати підтримали законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів: як будуть перейменовувати

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт, який передбачає законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів та ролі громадських обговорень під час ухвалення рішень з окремих питань.

Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

  1. В Україні
  2. / У світі

У Пентагоні заявили, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16

10:50, 14 липня 2023
Директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що рф має «потужну ППО», і це негативно позначиться на роботі винищувачів.
У Пентагоні заявили, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил росії створює неідеальні умови для постачання Україні американських винищувачів F-16 зараз.

Під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зауважив, що росія має "потужну ППО", і це негативно позначиться на роботі винищувачів.

"Та кількість F-16, яка буде надана, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз", – уточнив він.

Однак він також вважає, що у будь-який момент ситуація на фронті може змінитись.

Також у Пентагоні зауважили, що на хід бойових дій може вплинути передача Україні танків M1 Abrams, прибуття яких заплановано на осінь.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців.

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду