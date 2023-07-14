У Пентагоні заявили, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16

Директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що рф має «потужну ППО», і це негативно позначиться на роботі винищувачів.

США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил росії створює неідеальні умови для постачання Україні американських винищувачів F-16 зараз.

Під час брифінгу Пентагону директор з питань операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що умови на полі бою зараз можуть бути не ідеальні для передачі Україні F-16. Він зауважив, що росія має "потужну ППО", і це негативно позначиться на роботі винищувачів.

"Та кількість F-16, яка буде надана, можливо, не є ідеальною для того, що відбувається зараз", – уточнив він.

Однак він також вважає, що у будь-який момент ситуація на фронті може змінитись.

Також у Пентагоні зауважили, що на хід бойових дій може вплинути передача Україні танків M1 Abrams, прибуття яких заплановано на осінь.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 набагато швидше, ніж за стандартні 6 місяців.

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США.

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