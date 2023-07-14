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  1. В Україні

1 млн грн збитків на облаштуванні укриттів у школах та дитячих садках: судитимуть посадовців Шевченківської РДА та підрядників

10:41, 14 липня 2023
Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
1 млн грн збитків на облаштуванні укриттів у школах та дитячих садках: судитимуть посадовців Шевченківської РДА та підрядників
Фото: Київська міська прокуратура
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Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та двох заступників начальника управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також двох підприємців за фактом розтрати бюджетних коштів та підроблення офіційних документів. Про це повідомляє Київска міська прокуратура. 
 
Згідно з даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3,7 млн гривень.
 
Договір із постачальником був укладений попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову.
 
Зазначені дії посадовців Управління освіти призвели до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад 1 млн гривень.
 
У межах досудового розслідування підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави на суму від 300 тис. грн до 1 млн гривень. На майно фігурантів накладено арешт.
 
Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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