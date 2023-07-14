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1 млн грн убытков на обустройстве укрытий в школах и детских садах: будут судить чиновников Шевченковской РГА и подрядчиков

10:41, 14 июля 2023
Чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы.
1 млн грн убытков на обустройстве укрытий в школах и детских садах: будут судить чиновников Шевченковской РГА и подрядчиков
Фото: Киевская городская прокуратура
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Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и двух заместителей начальника управления образования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации, а также двух предпринимателей по факту растраты бюджетных средств и подделки официальных документов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях Шевченковского района на сумму свыше 3,7 млн гривен.

Договор с поставщиком был заключен, несмотря на то, что предложение поставщика относительно стоимости мебели значительно превышало рыночное.

Указанные действия должностных лиц Управления образования привели к безосновательному перечислению из столичного бюджета средств на сумму более 1 млн гривен.

В рамках досудебного расследования подозреваемым избраны меры предосторожности в виде залога на сумму от 300 тыс. грн до 1 млн гривен. На имущество фигурантов наложен арест.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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