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  1. Общество

Что празднуют 14 июля: приметы, запреты, памятные даты

10:25, 14 июля 2023
Во Франции отмечают День взятия Бастилии.
Что празднуют 14 июля: приметы, запреты, памятные даты
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В пятницу, 14 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Международный день небинарных людей. Хотя это довольно молодое, но очень важное событие, впервые появившееся в 2012 году. Небинарная гендерная идентичность означает, что человек осознает себя вне гендерного бинаризма (традиционного разделения на женский и мужской пол).

Также 14 июля День осведомленности об акулах. Важное экологическое событие, призванное привлечь внимание человечества к этим особым животным, улучшить осведомленность о роли рыб для планеты Земля, опровержении мифов о том, что акулы являются морскими монстрами.

А еще 14 июля отмечают Всемирный день шашлыка или Всемирный день жареного мяса. Приходится праздник на вторую пятницу июля и достаточно популярен среди разных народов.

Во Франции сегодня – День взятия Бастилии, в Швейцарии – фестиваль классической музыки в Вербье, в Бельгии - фестиваль "Гентские праздники".

Православная церковь чтит память Космы и Дамиана.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: ярко мерцают на небе звезды, а утром появились тучи — ждите сильной грозы;
  • серп луны имеет красноватый оттенок — будут ветра, а если его концы затупились — ливни;
  • ветер с запада приносит дождливые дни;
  • кричит сорока — к жаре;
  • тускло горит свеча — будет дождь;
  • в льне мыши начали выть гнезда — зимой выпадет много снега.

Что запрещено делать в этот день:

  • Нельзя прояснять отношения, ссориться, лучше никак не реагировать на негативные провокации.
  • Не рассказывайте никому о том, что вам приснилось в ночь на 14 июля, иначе сон не сбудется.
  • Не стоит совершать серьезные покупки или тратить много денег.

Еще в этот день:

1933 - вышел первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае;

1945 - новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей;

1969 - началась футбольная война между Сальвадором и Гондурасом;

2000 - Георгий Гонгадзе официально обратился к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с письмом, в котором изложил факты о слежке за ним работников милиции и неизвестных лиц;

2022 - масированный ракетный удар по Украине, в том числе по Виннице. Погибло 27 людей, среди них трое детей.

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