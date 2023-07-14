В Донецкой области задержали коллаборанта, который присылал представителю «днр» отчеты о передвижении ВСУ

По данным следствия, вражеский агент с балкона собственной квартиры снимал на телефон грузовики, безновозы и вооружение украинских военных.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Житель Доброполья Донецкой области получил подозрение в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с марта по май 2023 года житель Доброполья передавал представителю «мгб днр» сведения о передвижении техники и личного состава ВСУ.

Поклонник московского режима с балкона собственной квартиры снимал на телефон грузовики, безновозы и вооружение наших военных.

В текстовых сообщениях он подробно описывал содержимое машин, их количество, направление движения и фиксировал точное время.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Донецкой области осудили вражескую информаторку, которая передавала голосовые сообщения о местах дислокации ВСУ.

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