На Буковине гадалка и адвокат обманули мужчину на 300 тысяч долларов

По данным следствия, гадалка поремокомендовала мужчине обратиться к адвокату, который за 10 тысяч долларов должен был подкупить правоохранителей для закрытия уголовного производства.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

Гражданке, предоставляющей услуги по гаданиям, и адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, жительница Тернопольщины, которая занимается гаданием, пообещала мужчине помочь решить через влиятельных людей вопрос прекращения в отношении него уголовного преследования. Он является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн грн бюджетных средств.

С января по май этого года гадалка совместно с другими лицами получили от мужчины 300 000 долларов США, однако никаких договоренностей не выполнили.

Также подозреваемая порекомендовала мужчине нанять столичного адвоката. Он предложил клиенту в обход закона помочь избежать уголовной ответственности его родственником, который тоже фигурирует в деле легализации бюджетных средств. Защитник подтолкнул мужчину предоставить следователю 10 000 долларов США. При этом он заверил, что лично передаст средства правоохранителям.

После получения оговоренной суммы адвоката задержали.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к совершению правонарушений.

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