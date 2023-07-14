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  1. В Україні

На Буковині ворожка та адвокат ошукали чоловіка на 300 тисяч доларів

10:04, 14 липня 2023
За даними слідства, ворожка поремокомендувала чоловіку звернутися до адвоката, який за 10 тисяч доларів мав підкупити правоохоронців для закриття кримінального провадження.
На Буковині ворожка та адвокат ошукали чоловіка на 300 тисяч доларів
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
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Громадянці, яка надає послуги з ворожіння, та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві та підбуренні до надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканка Тернопільщини, яка займається ворожінням, пообіцяла чоловіку допомогти вирішити через впливових людей питання припинення відносно нього кримінального переслідування. Він є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

З січня по травень цього року ворожка спільно з іншими особами одержали від чоловіка 300 000 доларів США, однак жодних домовленостей не виконали.

Також підозрювана порекомендувала чоловіку найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичем, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 000 доларів США. При цьому запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям.

Після одержання обумовленої суми адвоката затримано.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до вчинення правопорушень.

Раніше ми писали, що на Рівненщині викрили адвоката, який допомагав ухилянтам. 

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