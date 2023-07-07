Незаконний виїзд за кордон під виглядом водіїв: на Рівненщині викрили адвоката, який допомагав ухилянтам

СБУ нейтралізовала злочинне угруповання на Рівненщині, серед основних учасників якого – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів.

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала нові канали нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон у чотирьох регіонах України. Так, на Рівненщині нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції.

Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів.

Зловмисники оформляли своїх «замовників» як водіїв і готували їх виїзд на декількох автівках до ЄС.

Організаторам оборудок повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що на Закарпатті адвокат хотів допомогти ухилянтам втекти за кордон.

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