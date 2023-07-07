Довіру до Верховного Суду необхідно повернути – посли країн G7

Посли країн «Великої Сімки» пообіцяли допомогти у відновленні довіри до Верховного Суду і нагадали про необхідність продовження судової реформи.

Джерело фото: Верховний Суд

Посли країн G7 6 липня 2023 року відвідали Кловський палац та зустрілися з головою Верховного Суду Станіславом Кравченко.

Це була перша зустріч послів країн «Великої Сімки» з новим головою Верховного Суду.

Як зазначено у Twitter G7, під час зустрічі посли зазначили про необхідність повернення довіри до Верховного Суду.

Також, посли повідомили, що готові надати відповідну експерту допомогу.

Крім того, посли G7 підкреслили важливість продовження судової реформи в Україні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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