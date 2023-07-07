Доверие к Верховному Суду необходимо восстановить – послы стран G7

Послы стран «Большой Семерки» пообещали помочь в восстановлении доверия к Верховному Суду и напомнили о необходимости продолжения судебной реформы.

Источник фото: Верховный Суд

Послы стран G7 6 июля 2023 года посетили Кловский дворец и встретились с председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко.

Это была первая встреча послов стран «Большой Семерки» с новым председателем Верховного Суда.

Как отмечается в Twitter G7, во время встречи послы отметили необходимость восстановления доверия к Верховному Суду.

Также послы сообщили, что готовы оказать соответствующую экспертную помощь.

Кроме того, послы G7 подчеркнули важность продолжения судебной реформы в Украине.

Автор: Вячеслав Хрипун

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