Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Доверие к Верховному Суду необходимо восстановить – послы стран G7

Послы стран «Большой Семерки» пообещали помочь в восстановлении доверия к Верховному Суду и напомнили о необходимости продолжения судебной реформы.

Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

Денис Маслов о полиграфе для судей: «Все полностью отвечает стандартам независимости судей»

По словам автора, в законопроекте 9454 о полиграфе для судей нет влияния ни исполнительной, ни законодательной ветвей власти.

  1. В Украине

Экспертов МАГАТЭ до сих пор не пускают на крыши энергоблоков ЗАЭС, — Гросси

11:53, 7 июля 2023
Специалисты агентства пока провели проверку охлаждающих бассейнов и других помещений на ЗАЭС.
Экспертов МАГАТЭ до сих пор не пускают на крыши энергоблоков ЗАЭС, — Гросси
Фото: Голос Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили больше доступа к объектам Запорожской АЭС. Об этом сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси на брифинге в Токио.

"Мы делаем успехи: со вторника по сей день мы получили больше доступа к ЗАЭС", - заявил он.

По его словам, инспекторы проверили бассейны для охлаждения и другие помещения и не обнаружили "никаких признаков наличия там взрывчатых веществ или мин".

При этом они еще не получили доступа к крышам зданий ЗАЭС, но подали соответствующие запросы.

"Я полностью уверен, что мы получим разрешение", - добавил Гросси.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

В Минздраве рассказали, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС. 

МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»