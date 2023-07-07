Экспертов МАГАТЭ до сих пор не пускают на крыши энергоблоков ЗАЭС, — Гросси

Специалисты агентства пока провели проверку охлаждающих бассейнов и других помещений на ЗАЭС.

Фото: Голос Украины

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили больше доступа к объектам Запорожской АЭС. Об этом сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси на брифинге в Токио.

"Мы делаем успехи: со вторника по сей день мы получили больше доступа к ЗАЭС", - заявил он.

По его словам, инспекторы проверили бассейны для охлаждения и другие помещения и не обнаружили "никаких признаков наличия там взрывчатых веществ или мин".

При этом они еще не получили доступа к крышам зданий ЗАЭС, но подали соответствующие запросы.

"Я полностью уверен, что мы получим разрешение", - добавил Гросси.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

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