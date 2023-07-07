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  1. В Украине

Можно ли освободить от должности сторожа по факту утраты доверия

21:32, 7 июля 2023
Если в должностные обязанности сторожа не входит непосредственное обслуживание денежных, товарных или культурных ценностей, увольнение с работы из-за утраты доверия КЗоТ не будет считаться законным.
Можно ли освободить от должности сторожа по факту утраты доверия
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли освободить от должности сторожа по факту потери доверия.

«Нет. Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае виновных действий работника, который непосредственно обслуживает денежные, товарные или культурные ценности, если эти действия дают основания потери доверия к нему со стороны работодателя (пункт 2 части 1 статьи 41 КЗоТ Украины).

Увольнение из основания потери доверия может считаться обоснованным, если работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности (занятый их приемкой, хранением, транспортировкой, распределением), совершил умышленно или неосторожно такие действия, которые дают владельцу или уполномоченному им органу основания потери к нему доверия (в частности, нарушение правил проведения операций с материальными ценностями).

Непосредственным обслуживанием денежных и товарных ценностей является их принятие, хранение, транспортировка, распределение и т.д. Лица, непосредственно их обслуживающие, это преимущественно лица, занимающиеся приемкой, хранением, транспортировкой и распределением материальных ценностей, например продавцы, кассиры, заведующие базами и т.д. Под терминами «хранение», «обслуживание» и «распределение ценностей» следует понимать широкий круг операций по экспедиции или отпуску ценностей, иногда совсем не связанных с непосредственным их обслуживанием.

Основной круг работников, непосредственно обслуживающих денежные и товарные ценности, это лица, получающие их под отчет. По общему правилу такие работники в случае недостатка материальных ценностей несут полную материальную ответственность на основании письменных договоров или специальных законов.

Лица, осуществляющие функции учета, охраны или управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами предприятия, не относятся к кругу работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности, и такие лица не могут быть субъектами увольнения по пункту 2 части 1 статьи 41 КЗоТ Украины.

В каждом конкретном случае необходимо выяснить, составляет ли выполнение операций, связанных с обслуживанием ценностей, основное содержание их трудовых обязанностей, носит ли выполнение ими указанных действий ответственный, подотчетный характер с наличием учета, контроля за движением и хранением ценностей. Обязанность по обслуживанию ценностей может быть предусмотрена тарифно-квалификационными справочниками, должностными инструкциями и другими нормативными актами.

Следовательно, если в должностные обязанности сторожа не входит непосредственное обслуживание денежных, товарных или культурных ценностей, увольнение с работы сторожа на основании пункта 2 части 1 статьи 41 КЗоТ Украины не будет считаться законным», — говорится в разъяснении.

Напомним, ранее Гоструда объясняла, можно ли уволить мобилизованного работника с согласия сторон.

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