Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський підписав закон про позасудове врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами

Закон передбачає можливість позасудового врегулювання суперечок між підприємцями та споживачами стосовно товару не дорожчого за 50 тисяч гривень та гарантійного ремонту та встановлює мінімальний гарантійний строк на товари.

Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Дисциплінарних інспекторів для ВРП планують добирати за допомогою міжнародних експертів

Можливість залучення іноземних експертів для формування Служби дисциплінарних інспекторів обговорюється в парламенті.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

  1. В Україні

Чи можна звільнити з посади сторожа за фактом втрати довіри

21:32, 7 липня 2023
Якщо до посадових обов’язків сторожа не входить безпосереднє обслуговування грошових, товарних або культурних цінностей, звільнення з роботи через втрату довіри КЗпП не вважатиметься законним.
Чи можна звільнити з посади сторожа за фактом втрати довіри
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна звільнити з посади сторожа за фактом втрати довіри.

«Ні. Трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку  роботодавця (пункт 2 частини 1 статті 41 КЗпП України).

Звільнення з підстави втрати довіри може вважатися обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом), вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довіри (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).

Безпосереднім обслуговуванням грошових і товарних цінностей є їх прийняття, зберігання, транспортування, розподіл тощо. Особи, які безпосередньо їх обслуговують, це переважно особи, які займаються прийманням, зберіганням, транспортуванням і розподілом матеріальних цінностей, наприклад, продавці, касири, завідувачі базами тощо. Під термінами «зберігання», «обслуговування» і «розподіл цінностей» слід розуміти широке коло операцій по експедиції чи по відпусканню цінностей, іноді зовсім не пов’язаних з безпосереднім їх обслуговуванням.

Основне коло працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, це особи, які одержують їх під звіт. За загальними правилом такі працівники в разі нестачі матеріальних цінностей несуть повну матеріальну відповідальність на підставі письмових договорів чи спеціальних законів.

Особи, які здійснюють функції обліку, охорони або управлінські функції щодо розпорядження майном та коштами підприємства, не відносяться до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності, і такі особи не можуть бути суб’єктами звільнення за пунктом 2 частини 1 статті 41 КЗпП України.

В кожному конкретному випадку необхідно з’ясувати, чи становить виконання операцій, що пов’язані з обслуговуванням цінностей, основний зміст їх трудових обов’язків, чи носить виконання ними вказаних дій відповідальний, підзвітний характер з наявністю обліку, контролю за рухом і зберіганням цінностей. Обов’язок з обслуговування цінностей може бути передбачений тарифно-кваліфікаційними довідниками, посадовими інструкціями та іншими нормативними актами.

Отже, якщо до посадових обов’язків сторожа не входить безпосереднє обслуговування грошових, товарних або культурних цінностей, звільнення з роботи сторожа на підставі пункту 2 частини 1 статті 41 КЗпП України не буде вважатися законним», — йдеться у роз’ясненні.

Нагадаємо, раніше Держпраці пояснювала, чи можна звільнити мобілізованого працівника за згодою сторін

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео