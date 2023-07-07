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  1. В Україні

Збитки у майже 2 млн грн: повідомлено про підозру заступнику директора Київавтодору

11:15, 7 липня 2023
Було укладений договір на постачання обмежувальних стовпчиків, однак технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ.
Збитки у майже 2 млн грн: повідомлено про підозру заступнику директора Київавтодору
Фото: gp.gov.ua
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Повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва», який на даний час працює заступником директора КК «Київавтодор». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Посадовцю інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

«За даними слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання - обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак, технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти.

Внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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